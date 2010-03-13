Объявляется тендер на 2 корпоративных проекта

Группа компаний выходит на новый рынок. Организуется новое Кадровое агентство -> требуется создание корпоративного сайта. Примерное описание : Обязательно должны быть страницы описывающие деятельность компании, контактная информация, новости компании, форма обратной связи, позволяющая оставить информацию для администрации сайта.

2 проект - Сайт-Интернет-магазин продуктов питания - обязательно возможность сделать быстрый заказ для покупателей, и возможность менять ассортимент для администрации.

Просьба отклики присылать с детальной калькуляцией проекта - полностью разделив все части сайта на отдельные элементы: отдельно стоимость дизайна, отдельно сколько будет стоить "оживление дизайна" flashэм, стоимость формы обратной связи, для интернет магазина - стоимость дизайна, корзины, стоимость разработки личного кабинета, сколько будет стоить формирование каталога продукции, по двум проектам - разработка логотипа, а также продвижение!!!