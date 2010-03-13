2 сателлита на игровую тематику

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт2 заявки139 просмотров

Требуется создать 2 сателлита на игровую тематику.

Движок на ваш выбор: DLE, WordPress, Joomla, что-то попроще или вообще статика.

Контент должен индексироваться Яндексом и быть читабельным, это основное условие. Приветсвуется автонаполнение из RSS и прогон через синонимайзер, но возможны другие вараинты (например, парсинг вконтакта или автоматический перевод).

Дизайн для 1 сайта есть, для второго нужно изменить шаблон.

Число страниц от 1000.

Требуется установка кодов sape, linkfeed, setlinks на все страницы.

Цену просьба указывать за оба сайта сразу.

DLEJoomlaWordPress
15 лет назад
Bisetrix
Сергей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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