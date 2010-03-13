Требуется создать 2 сателлита на игровую тематику.

Движок на ваш выбор: DLE, WordPress, Joomla, что-то попроще или вообще статика.

Контент должен индексироваться Яндексом и быть читабельным, это основное условие. Приветсвуется автонаполнение из RSS и прогон через синонимайзер, но возможны другие вараинты (например, парсинг вконтакта или автоматический перевод).

Дизайн для 1 сайта есть, для второго нужно изменить шаблон.

Число страниц от 1000.

Требуется установка кодов sape, linkfeed, setlinks на все страницы.

Цену просьба указывать за оба сайта сразу.