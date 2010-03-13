Необходимо сделать клон сайта http://www.obed.ru/. Жду ваших предложений
2 сателлита на игровую тематику
Требуется создать 2 сателлита на игровую тематику.
Движок на ваш выбор: DLE, WordPress, Joomla, что-то попроще или вообще статика.
Контент должен индексироваться Яндексом и быть читабельным, это основное условие. Приветсвуется автонаполнение из RSS и прогон через синонимайзер, но возможны другие вараинты (например, парсинг вконтакта или автоматический перевод).
Дизайн для 1 сайта есть, для второго нужно изменить шаблон.
Число страниц от 1000.
Требуется установка кодов sape, linkfeed, setlinks на все страницы.
Цену просьба указывать за оба сайта сразу.
Заявки фрилансеров
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