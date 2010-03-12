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Сайт-заказ пиццы и др блюд с доставкой на дом
Создание сайта для доставки пиццы, суши. Имеется в наличии идея, название проекта и иллюстрации с логотипами к этому проекту.
Необходимо:
1. придумать дизайн сайта с использованием имеющихся логотипов
2. сделать полностью рабочий проект из идеи
Требования (предпочтения):
1. cms - предпочтительно Joomla (хотя рассмотрим различные предложения, в том числе и платные cms)
2. простой для посетителя интерфейс
3. возможность дальнейшей модификации магазина при необходимости
4. обмен информацией с 1с:Предприятие 8.1 (интересует только серверная часть)
5. дружественный интерфейс менеджера
6. модные фичи типа ajax-корзины и пр. - приветствуются и желательны
7. творческий подход
на данном этапе интересуют сроки, за которые вы можете сделать магазин и стоимость работы.
если сойдемся во всех вопросах - естественно, дальнейшая разработка.
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