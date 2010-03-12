Сайт-заказ пиццы и др блюд с доставкой на дом

Создание сайта для доставки пиццы, суши. Имеется в наличии идея, название проекта и иллюстрации с логотипами к этому проекту.

Необходимо:

1. придумать дизайн сайта с использованием имеющихся логотипов

2. сделать полностью рабочий проект из идеи

Требования (предпочтения):

1. cms - предпочтительно Joomla (хотя рассмотрим различные предложения, в том числе и платные cms)

2. простой для посетителя интерфейс

3. возможность дальнейшей модификации магазина при необходимости

4. обмен информацией с 1с:Предприятие 8.1 (интересует только серверная часть)

5. дружественный интерфейс менеджера

6. модные фичи типа ajax-корзины и пр. - приветствуются и желательны

7. творческий подход

на данном этапе интересуют сроки, за которые вы можете сделать магазин и стоимость работы.

если сойдемся во всех вопросах - естественно, дальнейшая разработка.