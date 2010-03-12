Сайт посредник в отправке СМС

Нужен сайт посредник который будет работать через epochta (используют API). Суть такова я покупаю оптом СМС на данном сервисе, далее человек заходит на мой сайт регистрируется в личном кабинете, оплачивает определенное кол-во СМС через вебмани, получает кредиты на отправку СМС. Сама отправка должна происходить через мой профиль на epochta. Оплата и получение кредитов должна происходить в автоматическом режиме.

Цена...?

Сроки...?