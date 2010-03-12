Нужно создать ресурс, с помощью которого клиенты смогут отслеживать свои позиции по ключевым фразам. Ежедневное обновление, и сбор посещаемости c liveinternet, по тем фразам которые продвигаеются. А так же - популярность по Яндексу, PR, ТиЦ, ...
Сайт посредник в отправке СМС
Нужен сайт посредник который будет работать через epochta (используют API). Суть такова я покупаю оптом СМС на данном сервисе, далее человек заходит на мой сайт регистрируется в личном кабинете, оплачивает определенное кол-во СМС через вебмани, получает кредиты на отправку СМС. Сама отправка должна происходить через мой профиль на epochta. Оплата и получение кредитов должна происходить в автоматическом режиме.
Цена...?
Сроки...?
Заявки фрилансеров
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