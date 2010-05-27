Страховой калькулятор + перенос сайта с CMS Bitrix

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!

Имеется корпоративный сайт, сделанный на CMS Bitrix. По правде говоря, сделанный криво, весь текстовый контент отображается с помощью ajax и еще много приколов нашего городка.

Требуется исполнитель (возможно, два) с уверенным знанием PHP/MYSQL, опытом работы с AJAX & JAVA, HTML & CSS. Ответственность, стабильность, оперативность, умение работать с чужим кодом.

Список того, что нужно сделать:

1. Вместе подумать над выбором новой CMS для проекта. Изначально планировали concrete5, из-за легкости, MVC-подхода и ряду других вещей, в т.ч., возможностью редактирования из фронтенда, "на лету". Для тех, кто быстро и легко пишет, ничего сложного, заоблачных компонентов в сайте нет. Есть документации - много, есть англоговорящий менеджер (я).

Но! Рассмотрю и ваши предложения. Требования - гибкость, не собственная разработка, не Joomla/WordPress, возможность многоязычности и ЧПУшности.

Drupal, ModX - жду предложений.

2. Переверстать дизайн (исходники утеряны безвозвратно, благо, дизайн несложный) с учетом потребностей новой системы управления контентом.

3. Написать страховой калькулятор (расчет страхового тарифа см. в файле). Это в качестве примера, чтобы оценить уровень сложности +/-. В новом калькуляторе будет пять продуктов, условия по каждому будут немного меняться. Технология калькулятора: AJAX. На первом этапе это просто калькуляция для клиентов, потом надо будет встроить его в админ-панель, чтобы данными можно было управлять и простым смертным.

4. Перенести контент (его немного, но есть). Пункт под вопросом.

Сроки. Тут самое интересное. Должны были показать проект в понедельник - макс. вторник. Но предыдущий исполнитель не справился. Сроки переносим. Хочется как можно быстрее предоставить хотя бы дизайн на новой системе, контент будем переносить этапами.

С вас - стоимость работы и абсолютная уверенность в своих силах. Детали брифа, а также сам сайт буду обсуждать с теми, чьи предложения и опыт работы покажутся мне наиболее подходящими. Поэтому не стесняйтесь указывать проекты сходного характера.

Желательно, но не принципиально - Украина.

Желающих попробовать свои силы прошу не тратить наше общее время.