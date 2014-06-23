Сайт-блог на CMS без MySQL с синхронизацией с ЖЖ

Сайт будет установлен на NAS Etrayz

ТЗ:

1. Cайт должен быть на легковесном CMS без использования MySQL(либо с использованием, но очень быстрым. (Неужели что-нибудь на AJAX ModX или DLE ?)

Кандидатов много: DokuWiki, Mosquito, Neutrino AE, Pritlog, CMSimple, SkyBlueCanvas, FlatPress, TextPattern

ну и конечно Ваша любимая CMS

2. Рисовать и заморачиваться над сайтом НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО – сгодятся уже готовые варианты сайтов ( с обязательной возможностью смены тем оформления сайта (шаблонов) – минимум 3 варианта. Cтандартное наполнение(Главная он же блог, Галерея, О себе + Поиск и Теги ). Хочу минимальный дизайн, светлые тона.

3. Возможность ведения блога с визуальным редактором ( WYSIWYG) и его синхронизации ( кросспостинг ) с каким нибудь популярным online-блогом( типа LJ(предпочтение), Liveinternet, Blogspot и тп). При нажатии на запись пусть уходит на ЖЖ ( как в www.cheaptrip.ru). Тегирование (таксономия) записей. Возможность вставки аудио и видео в пост.

4. Наличие фотогалереи (открытых и закрытых альбомов). Если на выбранной Вами CMS фотогаллерея "слабенькая" это не проблема – производители NAS'а анонсировали PhotoBox. Обещают сделать через 1-2 месяца в прошивке 2.0 – как выйдет интегрируем в сайт в виде кнопки.

5. Закрепить кнопки на сайте сервисов NAS(просто ссылки)

– RapidBox, уже реализованную возможность NAS'а (пользователи могут загружать свои файлы в NAS наподобие RapidShare)

– Gramofon.FM – проигрывание музыки с NAS через web-страничку

6. Приветствуется, но не обязательно, возможность просмотра сайта с мобильных устройств( например jQTouch и iWebkit ).

8. RSS 2.0.

9. Разобраться с синхронизацией учетных записей Система-Блог-Галерея-Gramofon.FM

Кому лень читать все пункты – нужно сделать блог с синхронизацией с ЖЖ и добавить кнопки, уже реализованных сервисов на NAS'е :-D

Характеристики NAS'а: Apache 2.2.14 (Unix), MySQL ver. 5.0.70, SQLite, PHP ver. 5.2.9-pl2-gentoo, phpMyAdmin. Подробнее смотри на сайте и форуме производителя.