Добрый день! Нужно сделать аналог сайта http://monopoly-club.ru/ - вот такой сайт поменять дизай. 1. Игры: • Монополия • ...
Надо сделать сайт.
Надо сделать такое же. С некоторыми изменениями. Разработчик потерялся.
С возможностью, естественно, управления.
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