Надо сделать сайт.

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Закрыт40 заявок473 просмотра

Надо сделать такое же. С некоторыми изменениями. Разработчик потерялся.

http://www.binis.ru/

С возможностью, естественно, управления.

15 лет назад
at0104
70 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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