Создание сайта Системы активной рекламы

Необходимо создать сайт Системы активной рекламы (почтовик+САР). Написать индивидуальный скрипт+дизайн.

Аналоги: www.wmmail.ru и www.vipip.ru. т.е. сделать что-то похожее, но с большим функционалом.

Функционал у сайта должен быть следующим:

1) На сайте должна быть возможность регистрации участников. Защита аккаунтов по ip.

2) Зарегистрированным рекламодателям должна быть возможность заказывать рекламу на сайте, а зарегистрированным пользователям её просматривать.

3) Просмотр рекламы должен быть осуществлен в виде почтовый рассылки по электронной почте, а также с сайта системы. Просмотр сайтов рекламодателей должен иди с фреймом, в котором идет секундомер просмотра, а после него проверочная картинка (капча). Также возможность просмотра сайтов с сокрытием поля HTTP_REFERER (поле в котором указывается страница, с которой пользователь перешел на сайт рекламодателя).

3.1) Широкая настройка таргетинга показов сайтов по дням, часам, показов по одному IP-адресу, показов в день и т.д.

4) Партнерская программа. Возможность продажи привлеченных пользователей, другим участникам.

5) Ввод/вывод из системы на кошельки webmoney. Пополнения счета на сайте, в автоматическом режиме, снятие через массовые платежи webmoney.

6) Админ понель, с полной статистикой по зарегистрированным участникам, с возможностью удаления, блокировкой пользователей. Настройка стоимости услуг сервиса. Отображение рекламодателей и заказанной рекламы, возможность подтверждения рекламы или запрета. Возможность добавление рекламы.

7) Внутренняя переписка между участниками. А также внутренние переводы между участниками.

8) Новостная лента

Интересует стоимость и сроки изготовления. Как сайта под ключ, так и отдельно скрипт и дизайн.