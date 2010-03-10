Необходимо написать качественное ТЗ для создания нижеописанного сайта. Условия работы: выяснение недостающих деталей описания голосом по скайпу, т.к. много писать не могу. Для протокола можно писать обсуждение в мп3. Оплата - ...
Создание сайта Системы активной рекламы
Необходимо создать сайт Системы активной рекламы (почтовик+САР). Написать индивидуальный скрипт+дизайн.
Аналоги: www.wmmail.ru и www.vipip.ru. т.е. сделать что-то похожее, но с большим функционалом.
Функционал у сайта должен быть следующим:
1) На сайте должна быть возможность регистрации участников. Защита аккаунтов по ip.
2) Зарегистрированным рекламодателям должна быть возможность заказывать рекламу на сайте, а зарегистрированным пользователям её просматривать.
3) Просмотр рекламы должен быть осуществлен в виде почтовый рассылки по электронной почте, а также с сайта системы. Просмотр сайтов рекламодателей должен иди с фреймом, в котором идет секундомер просмотра, а после него проверочная картинка (капча). Также возможность просмотра сайтов с сокрытием поля HTTP_REFERER (поле в котором указывается страница, с которой пользователь перешел на сайт рекламодателя).
3.1) Широкая настройка таргетинга показов сайтов по дням, часам, показов по одному IP-адресу, показов в день и т.д.
4) Партнерская программа. Возможность продажи привлеченных пользователей, другим участникам.
5) Ввод/вывод из системы на кошельки webmoney. Пополнения счета на сайте, в автоматическом режиме, снятие через массовые платежи webmoney.
6) Админ понель, с полной статистикой по зарегистрированным участникам, с возможностью удаления, блокировкой пользователей. Настройка стоимости услуг сервиса. Отображение рекламодателей и заказанной рекламы, возможность подтверждения рекламы или запрета. Возможность добавление рекламы.
7) Внутренняя переписка между участниками. А также внутренние переводы между участниками.
8) Новостная лента
Интересует стоимость и сроки изготовления. Как сайта под ключ, так и отдельно скрипт и дизайн.
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