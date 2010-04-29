Работа с базами MYSQL

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Завершен11 заявок317 просмотров

Доброе время суток.

Требуется программист PHP с опытом роботы с базами данных MYSQL

Задача подключить уже существующие базы данных на под домены ресурса, может также возникнуть потребность для создания структуры вывода баз на сайте.

Требуется подключить и вывести на сайте около 10 баз данных разного наполнения.

Важно указать время и стоимость.

MySQLPHP
15 лет назад
CubeMedia
Руслан 
44 года
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Andey53
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад
$50
7 дней
Спасибо за четко и оперативно проделанныю роботу.
Почему не 10, заказчик сам знает почему, рад был сотрудничеству, меня все устроило

Заявки фрилансеров

Andey53
Андрей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
15 лет назад

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