Работа с базами MYSQL

Доброе время суток.

Требуется программист PHP с опытом роботы с базами данных MYSQL

Задача подключить уже существующие базы данных на под домены ресурса, может также возникнуть потребность для создания структуры вывода баз на сайте.

Требуется подключить и вывести на сайте около 10 баз данных разного наполнения.

Важно указать время и стоимость.