Необходимо написать качественное ТЗ для создания нижеописанного сайта. Условия работы: выяснение недостающих деталей описания голосом по скайпу, т.к. много писать не могу. Для протокола можно писать обсуждение в мп3. Оплата - ...
Работа с базами MYSQL
Доброе время суток.
Требуется программист PHP с опытом роботы с базами данных MYSQL
Задача подключить уже существующие базы данных на под домены ресурса, может также возникнуть потребность для создания структуры вывода баз на сайте.
Требуется подключить и вывести на сайте около 10 баз данных разного наполнения.
Важно указать время и стоимость.
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