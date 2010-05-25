Дизайн и вёрстка (приватный проект для AlexsimA)

Серафима работает здорово, даже по нашим занудным немецким меркам. Она совершенно в состоянии создать продукт, обладающий художественной ценностью, и при этом уложиться в график. Проект у нас был не совсем стандартный, сайт не русско-, и даже не англоязычный, но все наши претензии и запросы корректно рассматривались и выполнялись. Единственная проблема в этом проекте явилась в лице верстальщика Андрея, который играл в непредсказуемого гения, тем самым промотав нам нервы лишние несколько недель. Когда он работает, он выдаёт совершенно пристойный результат, хотя ни коим образом не безупречный. Проблема в том, что невозможно предсказать, когда именно он работает, а когда сливается в туман без предупреждения.