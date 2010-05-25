Дизайн и вёрстка (приватный проект для AlexsimA)

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен4 заявки350 просмотров

Главная страница, внутренняя страница, логотип, иконки, верстка

15 лет назад
Colonia
55 лет
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
3 дня назад
15 лет назад
$1000
7 дней
Серафима работает здорово, даже по нашим занудным немецким меркам. Она совершенно в состоянии создать продукт, обладающий художественной ценностью, и при этом уложиться в график. Проект у нас был не совсем стандартный, сайт не русско-, и даже не англоязычный, но все наши претензии и запросы корректно рассматривались и выполнялись. Единственная проблема в этом проекте явилась в лице верстальщика Андрея, который играл в непредсказуемого гения, тем самым промотав нам нервы лишние несколько недель. Когда он работает, он выдаёт совершенно пристойный результат, хотя ни коим образом не безупречный. Проблема в том, что невозможно предсказать, когда именно он работает, а когда сливается в туман без предупреждения.
Спасибо Асе за проект. Было интересно работать над ним, изучая немецкий менталитет и правила хорошего тона. Я многому научилась. Проект был неординарным и интересным. Ася, как Заказчик, проявила себя с самой хорошей стороны, не смотря на некоторые проблемы по срокам. Я желаю Вам удачи и процветания вашему сайту!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
3 дня назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Написать ТЗ для каталога компаний

    Необходимо написать качественное ТЗ для создания нижеописанного сайта. Условия работы: выяснение недостающих деталей описания голосом по скайпу, т.к. много писать не могу. Для протокола можно писать обсуждение в мп3. Оплата - ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание простого сайта

    $1000

    1. Входная страница = требует ввода пароля, т.е. начальная страница «дверь» = «пустая» с окном для пароля, без каких-либо надписей. Цветовое решение: Цветовая гамма типа ...

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Организация полного цикла дистанционного обучения

    Организация полного цикла дистанционного обучения на ASP NET Задачи 1. управление электронным обучением; 2. наполнение учебными курсами и программами обучения; 3. тестирование знаний; 4. оценка и ...

    ASP.NETSQL
    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Простой сайт

    Создание простого рабочего сайта, с изменённым дизайном, тематика сайта такая же как и эта http://www.transfermoney.msk.ru/wmpas/ , сделать аналог, с другим дизайном.

    Сайты «под ключ»30 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта под ключ на joomla (psd готов)

    Здравствуйте. Нуждаюсь в создании сайта на joomla и верстке готового дизайна (утвержден в psd см вложение) Есть макеты всех страниц. Собственно ничего сверхестественного не надо, единственное, фотогалерея должна быть как на ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт-поисковик на основе поиска от Google

    $50

    Нужен не сложный сайт-поисковик поиск будет работать на основе пользовательского поиска от Google. Требуется сделать: 1) красиво прорисовать логотип (эфект гляна). 2) сделать верстку (2 разных типа страниц) 3) Реализовать ...

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создать сайт турагенства на MODX

    Создать сайт на MODX с дизайном,взятым с другого сайта турагенства. Нужно будет скопировать необходимый сайт,внести корректировки небольшие во внешний вид. онлайн заявка в упрощенном виде(форма обратной связи)

    MODX
    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Единая биржа услуг

    Стартаповская компания запускает в работу несколько интернет проектов. Нужны профи , которые хотят дойти до реализации проектов. Работа большая и интересная.Кому сегодня нечего есть, лучше искать работу в другом месте. Нужна команда для работы ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад