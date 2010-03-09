Требуется создание портала. Описание прикреплено.Внимательно ознакомтесь с ним. Жду от вас цен со сроками. На чем будете реализовывать.
Создать сайт торговых сигналов Форекс
Здравствуйте!
Цель - создать сайт торговых сигналов Форекс
Клиент-серверная часть уже сделана и тестируется.
Подписка на сигналы - ежемесячная.
Сейчас стоит задача - сайт на Joomla и модуль автоматической оплаты VitrueMart.
Шаблон уже есть
Схема работы сайта такая:
1. Клиент регистрируется на сайте и совершает покупку.
2. Система опознает, что оплата прошла и открывает ему ссылку на скачивание клиентской части.
3. И также заносит его присвоенный пароль в базу данных для эксперта.
Другими словами можно подключить интернет-магазин, с возможность подключения скриптов от платёжных систем Visa, MasterCard, PayPal, WM и т.п. (при этом необходимо знать, что оплата прошла успешно) и дальнейшей отправкой, например, пароля для доступа на СМС в телефон или почте подписчику.
В сайт также нужно вставить все модули по анализу приема платежей и конечно скрипт добавления пользователя после оплаты в нашу базу клиентов.
Писать только в личку.
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