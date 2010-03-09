Создать сайт торговых сигналов Форекс

$350
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Закрыт1 заявка165 просмотров

Здравствуйте!

Цель - создать сайт торговых сигналов Форекс

Клиент-серверная часть уже сделана и тестируется.

Подписка на сигналы - ежемесячная.

Сейчас стоит задача - сайт на Joomla и модуль автоматической оплаты VitrueMart.

Шаблон уже есть

Схема работы сайта такая:

1. Клиент регистрируется на сайте и совершает покупку.

2. Система опознает, что оплата прошла и открывает ему ссылку на скачивание клиентской части.

3. И также заносит его присвоенный пароль в базу данных для эксперта.

Другими словами можно подключить интернет-магазин, с возможность подключения скриптов от платёжных систем Visa, MasterCard, PayPal, WM и т.п. (при этом необходимо знать, что оплата прошла успешно) и дальнейшей отправкой, например, пароля для доступа на СМС в телефон или почте подписчику.

В сайт также нужно вставить все модули по анализу приема платежей и конечно скрипт добавления пользователя после оплаты в нашу базу клиентов.

Писать только в личку.

Joomla
15 лет назад
vinweb
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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