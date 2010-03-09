Портал

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок242 просмотра

Требуется создание портала.

Описание прикреплено.Внимательно ознакомтесь с ним.

Жду от вас цен со сроками.

На чем будете реализовывать.

15 лет назад
sviridov1206
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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