Нужен клон сайта

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Закрыт6 заявок268 просмотров

Всем привет!

Нужен КЛОН сайта _malina.ru

Пожалуйста, зайдите на этот сайт, осмотритесь, ознакомьтесь со всеми его возможностями. Проект не лёгкий. Так как нужно создать точно такой же проект.

Сразу, пожалуйста, оставляйте АСЮ и ЦЕНЫ. Цену обязательно ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ. А так же сроки.

Можно делать на любом двиге, как хотите, цель - точно такой же сайт, со ВСЕМИ (!) его возможностьями.

Спасибо!

15 лет назад
megasend
Алекс 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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