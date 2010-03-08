Всем привет!

Нужен КЛОН сайта _malina.ru

Пожалуйста, зайдите на этот сайт, осмотритесь, ознакомьтесь со всеми его возможностями. Проект не лёгкий. Так как нужно создать точно такой же проект.

Сразу, пожалуйста, оставляйте АСЮ и ЦЕНЫ. Цену обязательно ОКОНЧАТЕЛЬНУЮ. А так же сроки.

Можно делать на любом двиге, как хотите, цель - точно такой же сайт, со ВСЕМИ (!) его возможностьями.

Спасибо!