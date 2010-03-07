Турагентству необходимо 2 сайта по странам Карибского бассейна и старанам африки необходим дизайн и удобная админка (не джумла)
Кулинарный сайт
Требуется сделать КРАСИВЫЙ сайт. По структуре - не сложный. По дизайну - должен быть ВКУСНЫМ и ЗАПОМИНАЮЩИМСЯ!
Сайт будет (в основном) о блюдах из мяса - шашлык, люля, птица на мангале и т.д. Утка, курица, мясо в духовке и т.д. , но будут и салаты, блюда из рыбы (на мангале и в духовке). Исходя из этого - должен быть и дизайн.
Разделы сайта:
1. Главная страница.
2. Рецепты.
3. Бесплатные видеоуроки.(Список с кратким описанием. Можно скачать, можно посмотреть)
4. Видео - мастер классы по приготовлению. (Тут общая страница с названиями и кратким содержанием мастер класса. Если "нажать" на любой мастер класс - выходит страница ПОДРОБНЕЕ о мастер классе, со скриншотами и полным описанием.Там же кнопка - заказ мастер класса на DVD диске, оплата наложенным платежом, описание мастер класса)
5. Опросник, на тему - какой мастер класс добавить (по приготовлению какого блюда), чтобы пользователи писали сами - что нужно.
6. Отзывы и пожелания.
7. Статьи на тему вкусной и здоровой пищи.
8. Контакты и обратная связь.
Страницы должны быть с РАЗНЫМИ сюжетами (картинками).
Должно поддерживаться различными браузерами.
Сайт должен быть озвучен, для каждой страницы должен выбираться mp3 трек, который будет звучать в фоне.
Ну и администрирование.....
Предлагайте в заявке цену, сроки и ссылку на портфолио с примерами схожей тематики.
Оплата поэтапно, за результат, который вижу.
Оплата Яндексом.
Предпочитаю чтобы делали не спеша и очень качественно.
Сроки - до 1 месяца.
P.S.
Использовать готовую CMS - не вижу смысла. Слишком много всего лишнего. Joomla - не предлагать!
Предпочтение - рукописному движку, конкретно под эту задачу.
Основная задача и цель для дизайна - чтобы пользователь, который зашел на сайт от увиденного захотел есть, даже если он сыт! Ну - Вы меня понимаете? Слюни - рекой.....! :))))) Поэтому - возможны предложения только о дизайне. Рассмотрю.
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