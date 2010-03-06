Надо сделать некую специализированную веб-систему с личным кабинетом, менеджерами, и прочим. Система представляет из себя - личный кабинет опльзователя и (самый большой) раздел для менеждера, где менеджер управляет ...
Система активной рекламы! Возможно куплю готовую!
Здравствуйте веб-программеры!
примеры:
Задание:
Создать Систему Активной Рекламы или куплю уже готовую.
- Серфинг
- Рассылка
- Задания
- Заказ баннеров 468х60 и 100х100
- Реферальная системы + биржа рефералов
- Защита от автокликеров
! Автовыплаты
Примечания:
Не предлагать скрипты которые бесплатные в сети. Нужен уникальный скрипт в том числе светлый шаблончик без ярких красок!
Заявки фрилансеров
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