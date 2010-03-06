Специализированная система с личным кабинетом итд.

Надо сделать некую специализированную веб-систему с личным кабинетом, менеджерами, и прочим.

Система представляет из себя - личный кабинет опльзователя и

(самый большой) раздел для менеждера, где менеджер управляет

заказами, пользователями и т.д.

(ряд веб-форм с типичными элементами управления (списки, кнопки, таблицы итд.))

Логика вся проработана и представлена в экранных формах.

Примеры типовых форм - приведены в аттачменте (*.pdf).

Всего форм - порядка 20 - от самых простых - типа логина и до довольно сложных - с несколькими связанными таблицами на форме.

Таблицы должны быть хорошими, юзабельными, с сортировкой колонок, иногда фильтрами сверхую и страничками (типа редактируемый ряд) снизу. Иногда - даже с редактируемыми ячейками внутри таблицы.

(собственно создание такой таблицы вполне можно выделить в отдельную задачу.

можно взять готовую библиотеку, если есть с ней опыт).

Вот разбивка на этапы:

1. Создание прототипа - простых html (можно php) страниц - с переходами и примерными данными -

это типа такая "демка", с примерами данных, но практически без

привязки к базе (или с привязкой по минимуму).

Тут мы утрясем все ньюансы по интерфейсу пользователя.

2. Создание базы и реализация всех функций (связка базы и страничек).

Дизайн не нужен (он должен бытьминималистсикй сейчас),

но средствами CSS нужно представить два варианта -

с меню вверху (горизонтальным, как в pdf) и с меню слева (вертикальным).

Обязательно у вас должно быть очень хорошо:

PHP+MySQL+Apache (LAMP). HTML+CSS+JS.

верстка на

с валидацией. по возможности - без таблиц (не строго тут).

И Ajax.

Для начала рассмотрения вас в качестве кандидата присылайте письмо на почту

beaprog at gmail dot com

В письме обязательно

1) расскажите о вашем опыте работы с вышеперечисленными технологиями.

Если можете показать - приведите пример похожей системы которую вы делали.

2) пришлите cv и список работ.

3) укажите ваши контактные данные - город, телефон, skype, email, icq. (обязательно тел!!!)

4) Если есть - приведите пример на "табличку", какую я имею в виду, где-нибудь

(или хорошо если у вас своя такая есть)

5) Укажите ваш предполагаемы уровень оплаты в час.

(но в данном случае - оплата за проект (или части проекта), оплата в час нужна для ориентировки)

6) Укажите срок и ориентировочную стоимость этого проекта (~20 страниц разной сложности)

Письмо шлите на beaprog at gmail dot com

С уважением,

Ярослав.