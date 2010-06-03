Приватный проект для AlexsimA

Качественный сайт под ключ для образовательного агентства на Joomla, двуязычный. Заглавная страница - имидж, лого, слоганы, навигация, основные новости. Внутренние разделы: простота и функциональность с интерактивными элементами, видео, фото, слайд-шоу, картами маршрутов и тд (возможность самостотельного размещения/редактирования. Сайт с учетом дальнейшего развития, появления большого количества информации, базы данных по учебным заведениям и тд. На данном этапе первичное наполнение контентом до 10 страниц. Лого+визитка. Консультации в администрировании/освоении. Заливка на хост. Подробное ТЗ будет предоставлено. Серафима, огромное спасибо!!!