Для мужского журнала http://www.terraman.net на WordPress нужно разработать дополнительные разделы! Хочу добавить новые разделы в http://www.terraman.net/ да вот пока не определился. Думаю над фотогалереей или может видео раздел (вставлять только код с ...
Приватный проект для AlexsimA
Качественный сайт под ключ для образовательного агентства на Joomla, двуязычный. Заглавная страница - имидж, лого, слоганы, навигация, основные новости. Внутренние разделы: простота и функциональность с интерактивными элементами, видео, фото, слайд-шоу, картами маршрутов и тд (возможность самостотельного размещения/редактирования. Сайт с учетом дальнейшего развития, появления большого количества информации, базы данных по учебным заведениям и тд. На данном этапе первичное наполнение контентом до 10 страниц. Лого+визитка. Консультации в администрировании/освоении. Заливка на хост. Подробное ТЗ будет предоставлено. Серафима, огромное спасибо!!!
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