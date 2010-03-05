Новые разделы в Мужской журнал на WordPress

Для мужского журнала http://www.terraman.net на WordPress нужно разработать дополнительные разделы!

Хочу добавить новые разделы в http://www.terraman.net/ да вот пока не определился. Думаю над фотогалереей или может видео раздел (вставлять только код с ю-туба, ру-туба и подобных) а вообще если есть какие-то варианты - с удовольствием рассмотрю все

Прошу отписывать свои предложения и стоимость соответственно!