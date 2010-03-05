Ищу исполнителя на небольшой проект - создание и продвижение небольшого сайта визитки. Задача выполняется в два этапа: 1. Создание и оптимизация сайта 2. Продвижение сайта Пока речь идет о первой ...
Новые разделы в Мужской журнал на WordPress
Для мужского журнала http://www.terraman.net на WordPress нужно разработать дополнительные разделы!
Хочу добавить новые разделы в http://www.terraman.net/ да вот пока не определился. Думаю над фотогалереей или может видео раздел (вставлять только код с ю-туба, ру-туба и подобных) а вообще если есть какие-то варианты - с удовольствием рассмотрю все
Прошу отписывать свои предложения и стоимость соответственно!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $100
Необходимо создать сайт-визитку, тематика сайта будет "Создание сайтов". Срок создания любой. Бюджет небольшой, но рассмотрю все предложения.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
Здравствуйте! Нужен сайт из 5 страниц + форма обратной связи.Шапка флеш.Сайт должен быть с системой управление информацией. Сайт заполнять сам буду. От Вас в первую очередь нужно показать флеш шапку и систему ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходим сайт-аналог Rapidscatch по функционалу. Единственно отличие - дизайн.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать клон сайта http://aviabilety.ru/.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен сайт каталог клубов, артистов, ресторанов. Разные типы регистраций, системы оплаты. Дизайн есть. пишите примерную стоимость, сроки и ОБЯЗАТЕЛЬНО на чем будет написан сайт. Оплата строго по факту.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать аналогичный сайт: _http://kvartirakrasivo.ru/ Просьба оставлять предложения отдельно по программированию и отдельно за дизайн Предложения без стоимости рассматриваться не будут. ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна новостная система по обмену трафиком посредством тизеров, вроде Readme.ru или Redtram.ru Постараюсь коротко описать. - Редактор блока тизеров с выбором размера картинки, количеством тизеров, расположения (вертикальное и горизонтальное) размера и ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Создать один движок, и пять разных дизайнов. Дизайны максимально приближены к оригинальным сайтам. http://www.tamrac.com/ http://www.hoyafilter.com/ http://www.mircopro.com/en/index.asp http://www.metz.de/ http://www.tokinalens.com/ ТехЗадание движка во вложенном файлеСайты «под ключ»15 заявокЗакрыт15 лет назад
По центру флешовый мешок сденьгами нарисовать и тексты с условиями покупки в верхней части шапку вот с этого сайта и ссылку на него http://www.pricegrabber.com/ шапку где мужики руки к небу тянет если ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад