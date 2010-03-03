Нужен сайт

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Закрыт6 заявок242 просмотра

По центру флешовый мешок сденьгами нарисовать и тексты с условиями покупки в верхней части шапку вот с этого сайта и ссылку на него http://www.pricegrabber.com/ шапку где мужики руки к небу тянет если можно крупнее \покупка новых американских\usa ноутбуков 100% -от самойнизкойцены и ссылка на шапку ,потом выкуп ноутбуков РСТ -80% (новых )от яндекс маркета\внизу там флешовую машинку с надписью выезд \и еще хотелось бы надпись красивую ищу постоянных постовщиков \тел :куплю

15 лет назад
yahve
Илья 
48 лет
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

ArtDecision
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
21 отзыв(-3)
15 лет назад
$250
12 дней
Продинамил по срокам, взял предоплату и пропал, на связь не выходит, в вопросах создания сайта не разбирается...

Заявки фрилансеров

ArtDecision
Владислав 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
21 отзыв(-3)
15 лет назад