Сайт на concrete5

CMS - http://www.concrete5.org/

(пожалуйста, не предлагайте другие)

На ее базе необходимо реализовать мультисайт (для каждого пользователя будет создаваться упрощенная копия основного сайта с ограниченной возможностью настройки (темы, свои страницы и тд))

Каждый пользовательский сайт представляет собой веб-магазин с интегрирацией DOBA - API (http://www.doba.com/dropship-free-trial).

Таким образом список товаров будет загружаться через API каждый раз при загрузке страниц (хранить на нашей стороне информацию о товарах нет необходимости)

Все подробности будут предоставлены интересующимся.

Пожалуйста, оставляйте здесь ПРИМЕРНЫЕ (после уточнения требований обсудим) сроки/цены.