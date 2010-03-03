Создать интернет-магазин детских товаров. Порядка 1500 наименований. Дизайн красивый, привлекательный. Необходимы: каталог продукции, регистрация и авторизация пользователей, корзина, форма для оформление заказа, поиск по товарам, сортировка товара, кабинет пользователя, на странице товара выбор артикула по ...
Сайт на concrete5
CMS - http://www.concrete5.org/
(пожалуйста, не предлагайте другие)
На ее базе необходимо реализовать мультисайт (для каждого пользователя будет создаваться упрощенная копия основного сайта с ограниченной возможностью настройки (темы, свои страницы и тд))
Каждый пользовательский сайт представляет собой веб-магазин с интегрирацией DOBA - API (http://www.doba.com/dropship-free-trial).
Таким образом список товаров будет загружаться через API каждый раз при загрузке страниц (хранить на нашей стороне информацию о товарах нет необходимости)
Все подробности будут предоставлены интересующимся.
Пожалуйста, оставляйте здесь ПРИМЕРНЫЕ (после уточнения требований обсудим) сроки/цены.
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