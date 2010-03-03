Сайт на concrete5

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка82 просмотра

CMS - http://www.concrete5.org/

(пожалуйста, не предлагайте другие)

На ее базе необходимо реализовать мультисайт (для каждого пользователя будет создаваться упрощенная копия основного сайта с ограниченной возможностью настройки (темы, свои страницы и тд))

Каждый пользовательский сайт представляет собой веб-магазин с интегрирацией DOBA - API (http://www.doba.com/dropship-free-trial).

Таким образом список товаров будет загружаться через API каждый раз при загрузке страниц (хранить на нашей стороне информацию о товарах нет необходимости)

Все подробности будут предоставлены интересующимся.

Пожалуйста, оставляйте здесь ПРИМЕРНЫЕ (после уточнения требований обсудим) сроки/цены.

15 лет назад
dannnpoint
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров