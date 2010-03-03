Нужен сайт(блог) где будут собраны обучающие видеокурсы, аудио, эл. книги.
Интернет-магазин под ключ
Создать интернет-магазин детских товаров. Порядка 1500 наименований. Дизайн красивый, привлекательный. Необходимы: каталог продукции, регистрация и авторизация пользователей, корзина, форма для оформление заказа, поиск по товарам, сортировка товара, кабинет пользователя, на странице товара выбор артикула по мини-картинке (при клике - полный размер), подбор аналогов товара по двум, трем характеристикам, перерасчет цен с учетом скидки или рассрочки, админка (добавить, удалить товар, пользователя, статистика посещений, добавить/редактировать новость, статью и т. д.), SEO-модуль. Оптимизация под поисковики.
Подробное ТЗ исполнителю.
Укажите примерные сроки и цену.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Все описал в заявке.. Предложения по цене в личку либо [email protected] или icq: 482798087Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $500
Есть примеры, и т. п. нужен аналог только проработан лучше, готов оплатить разработку ТЗ. жду предложений и комментариев, буду признателен!Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Здравствуйте, Необходимо создать интернет магазин по продаже настольных игр под ключ. Задание для одного или нескольких специалистов. Необходимые работы: 1. Создание дизайна ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
- $10000
Создать, довести до ума, обслуживать и получать дивиденд с игрового портала. Писать только тем, у кого есть опыт и желание. ТЗ - тем, у кого есть опыт и портфолио. Все детали - ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется создание сайта-визитки. Можно на движке Джумла или подобном. Индивидуальный дизайн не требуется. Можно взять шаблон. Всего на сайте будет 8-10 страниц. ICQ: 446-100-572, e-mail: [email protected]Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт15 лет назад
- создать новый дизайн для сайта - сверстать и "натянуть" на CMS Joomla - создать модуль интернет-магазина для Joomla (!!!готовые решения не подходят!!!) - наполнить сайт первичной информацией ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать сайт-каталог. ТЗ я пишу, нужна будет консультация по тз и т.д. Смысл такой: в админке добавляем "что либо" с определенными полями. Пример: каталог фирм На самом сайте отображается ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад
Сайт недвижимости на Joomla с модулем propertyСайты «под ключ»13 заявокЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Мне нужно создать сайт так ка старый очень сильно устарел. Красивый дизайн, удобный функционал и удобная админка. Дизайн нужен эксклюзивный. Шаблоны не предлогать. Есть тз непосредственно отправлю исполнителю проекта. ...Сайты «под ключ»32 заявкиЗакрыт15 лет назад