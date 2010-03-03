Интернет-магазин под ключ

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Закрыт33 заявки359 просмотров

Создать интернет-магазин детских товаров. Порядка 1500 наименований. Дизайн красивый, привлекательный. Необходимы: каталог продукции, регистрация и авторизация пользователей, корзина, форма для оформление заказа, поиск по товарам, сортировка товара, кабинет пользователя, на странице товара выбор артикула по мини-картинке (при клике - полный размер), подбор аналогов товара по двум, трем характеристикам, перерасчет цен с учетом скидки или рассрочки, админка (добавить, удалить товар, пользователя, статистика посещений, добавить/редактировать новость, статью и т. д.), SEO-модуль. Оптимизация под поисковики.

Подробное ТЗ исполнителю.

Укажите примерные сроки и цену.

15 лет назад
AlexNN2010
Алексей 
55 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров