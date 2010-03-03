Интернет-магазин по продаже настольных игр

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки144 просмотра

Здравствуйте,

Необходимо создать интернет магазин по продаже настольных игр под ключ.

Задание для одного или нескольких специалистов.

Необходимые работы:

1. Создание дизайна

2. Верстка

3. Натяжка на движок Webasyst

Желательно всё сделать как можно быстрее. Хорошее портфолио, отзывы от заказчиков, примеры выполненных проектов обязательны.

Webasyst
15 лет назад
Alexey_L
Алексей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

lesnoibrat
Евгений 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$500
5 дней

Заявки фрилансеров

lesnoibrat
Евгений 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад

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