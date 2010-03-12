Сайт "под ключ"

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен7 заявок185 просмотров

Требуется полное изменение функционала и дизайна сайта www.krockus.ru

Установка удобной КМС.

15 лет назад
woldemarr
Андрей 
44 года
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

mirsaytov
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад
$400
10 дней
Сделал сайт как всегда на высшем уровне. В дальнейшем буду продолжать работать с Евгением.
Очередной проект и очередной раз очень доволен сотрудничеством! Обязательно буду сотрудничать и дальше!

Заявки фрилансеров

mirsaytov
41 год
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 лет назад

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