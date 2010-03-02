Сервис поздравлений

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Закрыт2 заявки101 просмотр

Необходима разработка проекта под ключ.

Интересует аппаратная программная часть (серверное ПО) и интерфейс для пользователя.

15 лет назад
Seovics
Ольга 
40 лет
19 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров