Создать чтото типа токого icq-halyava.com Ваши предложения и цены Ася для связи 80-13-70
Копирование полнофункциональных веб магазинов
Нужно сделать точную копию веб магазинa www.genescamera.com/ + будут небольшие изменения по функционалу
Сразу пишите цену и сроки, желательно сразу ссылки на примеры подобных работ.
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