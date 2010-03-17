Интернет магазин

В компании Allara работают хорошие исполнители. В ходе работы над проектом проявили себя как профессионалы своего дела, знающие специфику он-лайн продаж и очевидно не первый год занимающиеся созданием интернет сайтов и магазинов. При обсуждении проекта внесли необходимые корректировки и поправки, дали дельные советы по функционалу магазина. Все мои пожелания были воплощены в качественном интернет магазине, проект даже был закончен чуть раньше намеченного срока. В данный момент планируем заключить договор на продвижение магазина в поисковых системах.