Примерное описание задачи описано в приаттаченом файле. Не стучите не отписавшись в проекте. Предпочтение отдается тем кто работал с опцией сайтов-доноров и может показать свою работу сети. Цена указана ДО а не ...
Разработка фэнтезийного сайта
Требуется создание сайта "под ключ", т.е. дизайн - cms - установка на хостинг.
Суть проекта - сайт фэнтезийного лесного мира, по функционалу - продвинутая визитка. Очень важно сделать качественный дизайн, цмс можно использовать любую, главное чтобы была проста в использовании и хватало функционала.
Во вложении - краткое тз, более детально - с выбранным исполнителем.
Важный момент - сроки весьма сжатые, мне необходимо, чтобы выбранный исполнитель целиком потратил 3 дня своей жизни на данный проект, оперативно реагировал на пожелания, всегда был на связи.
Сайт желательно поднимать сразу на моем хостинге.
Выбранный исполнитель
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