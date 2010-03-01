Разработка фэнтезийного сайта

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок183 просмотра

Требуется создание сайта "под ключ", т.е. дизайн - cms - установка на хостинг.

Суть проекта - сайт фэнтезийного лесного мира, по функционалу - продвинутая визитка. Очень важно сделать качественный дизайн, цмс можно использовать любую, главное чтобы была проста в использовании и хватало функционала.

Во вложении - краткое тз, более детально - с выбранным исполнителем.

Важный момент - сроки весьма сжатые, мне необходимо, чтобы выбранный исполнитель целиком потратил 3 дня своей жизни на данный проект, оперативно реагировал на пожелания, всегда был на связи.

Сайт желательно поднимать сразу на моем хостинге.

15 лет назад
Djespe
40 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

beetlegauge
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад
$350
5 дней

Заявки фрилансеров

beetlegauge
42 года
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
15 лет назад

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