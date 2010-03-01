Разработка фэнтезийного сайта

Требуется создание сайта "под ключ", т.е. дизайн - cms - установка на хостинг.

Суть проекта - сайт фэнтезийного лесного мира, по функционалу - продвинутая визитка. Очень важно сделать качественный дизайн, цмс можно использовать любую, главное чтобы была проста в использовании и хватало функционала.

Во вложении - краткое тз, более детально - с выбранным исполнителем.

Важный момент - сроки весьма сжатые, мне необходимо, чтобы выбранный исполнитель целиком потратил 3 дня своей жизни на данный проект, оперативно реагировал на пожелания, всегда был на связи.

Сайт желательно поднимать сразу на моем хостинге.