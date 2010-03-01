Требуется создать сайт для привлечения рефералов в проект Willenskraft.igra3k.ru функции: форум, новости, статьи,несколько страниц
Нужно на базе виртуамат сделать магазин
Сайт мультиязычный, в оригинале английский, с платежной системой (соотв модуль есть), с качественной резиновой версткой, и интересным дизайном (примеры есть), с парсингом по наличию на складе на другом сайте. Более подробное тз буду обсуждать с отобранными кандидатами.
Заявки фрилансеров
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