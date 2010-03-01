Нужно на базе виртуамат сделать магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки137 просмотров

Сайт мультиязычный, в оригинале английский, с платежной системой (соотв модуль есть), с качественной резиновой версткой, и интересным дизайном (примеры есть), с парсингом по наличию на складе на другом сайте. Более подробное тз буду обсуждать с отобранными кандидатами.

15 лет назад
Wolodya
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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