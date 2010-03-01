Сайт автомобильного магазина (не магазин)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт37 заявок417 просмотров

Создать аналог сайта: fluence-shop[at]ru

Это только витрина, никаких корзин, модулей оплаты и прочих атрибутов полноценного магазина не нужно.

1. Дизайн + валидная верстка

2. Программная часть

* каталог

* прайс-лист

* вопрос-ответ (форма добавления вопроса)

* поиск по каталогу

* панель для администрирования

Заявки и цены, пожалуйста, указывайте здесь.

Платформа: PHP 5+

СУБД: MySQL

MySQLPHP
15 лет назад
wesert
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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