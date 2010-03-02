Необходимо создать сайт-визитку для витражной мастерской. Основной упор на дизайн сайта - он должен быть красивым и запоминающимся. Должен корректно работать во всех доступных браузерах. доп. информация при дальнейшем контакте.
Соц. сеть
Требуется специалист по --->Social Engine
Есть примерное ТЗ на уровне макетов. Полное ТЗ в процессе.
Примерное ТЗ покажу заинтересовавшим кандидатурам.
Объем работ:
- устанока моего дизайна и как следствие:
- видоизменение стандартного вывода Social Engine
- некоторые программные доработки
- корректировка под свои цели 5-6 плагинов для Social Engine.
В основном корректировка вывода(отображения)
- планируется использование таких модулей/плагинов: видео, музыка, блоги, новости, и т.д.
Дополнительно:
- дизайн НЕ ТРЕБУЕТСЯ
- Работа будет идти ТОЛЬКО по СБС.
Либо сразу весь проект одним договором либо по модульно.
- бюджет обсуждаем
- перспектива дальнейшего сотрудничества
К рассмотрению принимаются заявки:
- с отзывами по теме(желательно)
- с примерами работ по теме(обязательно)
Примерный объем работ по моей оценке: 3 недели
В скайп и аську не писать.
Все предложения пожалуйста либо в заявки либо в приват.
Ваши заявки скрыты.
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Просьба читать внимательнее вот это:
К рассмотрению принимаются заявки:
- с отзывами по теме(желательно)
- с примерами работ по теме(обязательно)
Заявки фрилансеров
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