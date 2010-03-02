Соц. сеть

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки207 просмотров

Требуется специалист по --->Social Engine

Есть примерное ТЗ на уровне макетов. Полное ТЗ в процессе.

Примерное ТЗ покажу заинтересовавшим кандидатурам.

Объем работ:

- устанока моего дизайна и как следствие:

- видоизменение стандартного вывода Social Engine

- некоторые программные доработки

- корректировка под свои цели 5-6 плагинов для Social Engine.

В основном корректировка вывода(отображения)

- планируется использование таких модулей/плагинов: видео, музыка, блоги, новости, и т.д.

Дополнительно:

- дизайн НЕ ТРЕБУЕТСЯ

- Работа будет идти ТОЛЬКО по СБС.

Либо сразу весь проект одним договором либо по модульно.

- бюджет обсуждаем

- перспектива дальнейшего сотрудничества

К рассмотрению принимаются заявки:

- с отзывами по теме(желательно)

- с примерами работ по теме(обязательно)

Примерный объем работ по моей оценке: 3 недели

В скайп и аську не писать.

Все предложения пожалуйста либо в заявки либо в приват.

Ваши заявки скрыты.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Просьба читать внимательнее вот это:

К рассмотрению принимаются заявки:

- с отзывами по теме(желательно)

- с примерами работ по теме(обязательно)

15 лет назад
beduin
Антон 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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