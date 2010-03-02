Требуется специалист по --->Social Engine Есть примерное ТЗ на уровне макетов. Полное ТЗ в процессе. Примерное ТЗ покажу заинтересовавшим кандидатурам. Объем работ: - устанока моего дизайна ...
Создание каталога
Создание каталога мероприятий.
Разделы:
1) О проекте
2) Календарь
3) Пресс-релизы
4) Каталог организаторов
5) Контакты
На главной страничке:
1) Размещение последних пресс-релизов, новостей (по дате)
2) Категории мероприятий (по темам, форматам, платным или бесплатным,городам)
3) Ближайшие мероприятия
4) Мероприятия сегодня
Мероприятия:
1) Новость
2) Рейтинг
3) Комментарий
4) Social Media сылки
Зона пользователей:
- Простой профиль
- Добавление в свой календарь
- напоминание о добавленном мероприятии
А так же форма для добавления мероприятий( можно с базой данных)
Проект некоммерческий
Свои предложения, заявки и комментарии пищите в личку.
CMS желательно WordPress последняя
Заявки фрилансеров
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