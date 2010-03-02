Необходимо разработать сайт юридической компании. Сайт должен быть понятным для пользователя с красивым, но респектабельным дизайном. Выбор системы управления на исполнителе.
Сделать интернет магазин
Необходимо сделать интернет магазин по подобию www.ecoclimat.ru.
Юрий Александрович тел.7712062
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