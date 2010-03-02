Требуется изготовление сайтов/сателлитов

Добрый день.

В нашу команду требуется человек разбирающийся немного в различных цмс.

Задача: Постоянное изготовление сайтов/сателлитов на нашем програмном комплексе.

Требуется: нахождение в сети 24/7, много свободного времени.

Опыт работы с дэнвером(локальный сервер)/хостингом.

Высокая ответственность перед заказчиками.

В самом начале будет небольшое обучение.

Оплата: за каждый сделанный обьект.

К сотрудничеству принимаются девушки с опытом работы в сфере изготовления своих сайтов.

Важно: наличие скайпа/аськи - по ним будут проходить переговоры, и отдача заказов.

Для связи: три777-один77