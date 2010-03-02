Нужно сделать точную копию веб магазинa www.genescamera.com/ + будут небольшие изменения по функционалу Сразу пишите цену и сроки, желательно сразу ссылки на примеры подобных работ.
Требуется создание шахматного портала.
Добрый вечер, уважаемые коллеги! Нужно разработать большой и интересный шахматный портал.
На сайте должны быть следующие разделы:
1) Главная
2) О проекте
3) Каталог шахматных партий
4) Каталог шахматный задач
5) Каталог шахматных книг
6) Каталог шахматных программ
7) Форум
8) Личный кабинет пользователей
и т.д.
Разработка желательна с нуля. Нужен дизайн+движок.
Также предлагайте ещё что сделать на сайте.
Сроки: до 1 мая 2010 года (проще говоря не срочно)
Бюджет: Вы предлагаете цену, если меня устраивает, то я соглашаюсь.
Оплата: Без предоплаты.
Оставляйте предложения тут, либо пишите в личные сообщения или ICQ: 59887777
P.S. Также ищется человек, который будет участвовать в жизни портала и просто люди, которые любят шахматы)
Заявки фрилансеров
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