Требуется создание шахматного портала.

Добрый вечер, уважаемые коллеги! Нужно разработать большой и интересный шахматный портал.

На сайте должны быть следующие разделы:

1) Главная

2) О проекте

3) Каталог шахматных партий

4) Каталог шахматный задач

5) Каталог шахматных книг

6) Каталог шахматных программ

7) Форум

8) Личный кабинет пользователей

и т.д.

Разработка желательна с нуля. Нужен дизайн+движок.

Также предлагайте ещё что сделать на сайте.

Сроки: до 1 мая 2010 года (проще говоря не срочно)

Бюджет: Вы предлагаете цену, если меня устраивает, то я соглашаюсь.

Оплата: Без предоплаты.

Оставляйте предложения тут, либо пишите в личные сообщения или ICQ: 59887777

P.S. Также ищется человек, который будет участвовать в жизни портала и просто люди, которые любят шахматы)