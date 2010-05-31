Надо сделать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен29 заявок489 просмотров

В общем мне нужно сделать сайт копию (дизайн и функционал) как тут:

http://www.ukarpatah.com.ua/

нужна админка. ( я думаю наиболее просто будет выполнить с помощью вордпресса)

убрать поддержку языков.

только на 1 языке будет (русском)

сроки не жмут. но после старта каждые 2 дня хотел бы видеть рез-тат. т.е. чтоб не затянулось на месяц и более.

сайт будет предназначен для размещения информации об отелях.

т.е. по сути тоже самое как там только другой контент (это я уже своими силами)

жду цен и ориентировачных сроков.

оплата через вебмоней или через банковские переводы.

с уважением.

Александр

WordPress
15 лет назад
alex_krm
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад
$120
5 дней
Все начиналось нормально. Но после 100% оплаты, интерес к исправлению ошибок пропал. В итоге ошибки в его работе остались, исправлять их не хочет. Даже нету времени ответить мне. Поэтому когда будете собираться оплатить на 100% проект, задумайтесь о том, что после оплаты он потеряется для Вас.
Сделка прошла успешно. Хороший заказчик!

Заявки фрилансеров

gamer_2007
Берещук 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
15 лет назад