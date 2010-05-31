Надо сделать сайт

В общем мне нужно сделать сайт копию (дизайн и функционал) как тут:

http://www.ukarpatah.com.ua/

нужна админка. ( я думаю наиболее просто будет выполнить с помощью вордпресса)

убрать поддержку языков.

только на 1 языке будет (русском)

сроки не жмут. но после старта каждые 2 дня хотел бы видеть рез-тат. т.е. чтоб не затянулось на месяц и более.

сайт будет предназначен для размещения информации об отелях.

т.е. по сути тоже самое как там только другой контент (это я уже своими силами)

жду цен и ориентировачных сроков.

оплата через вебмоней или через банковские переводы.

с уважением.

Александр