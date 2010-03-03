Разработка сайта о House Music

Требуется Modx CMS специалист для разработки сайта о House Music.

Дополнительные требования:

facebook API

tweeter API

soundcloud API

google analystics

нужно реализовать возможность проигрывания музыки с любого веб-сайта, например, используя ссылку на трэк.

Детальное описание контента и нужных страниц предоставляется.

Возможен найм нескольких специалистов для разработки разных частей функционала.

Бюджет проекта $1000.

Прошу отправлять письмо с указанием того, с чем из выше перечисленного Вы знакомы или работали, по адресу yaroslav.siachin gmail com

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