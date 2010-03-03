В общем мне нужно сделать сайт копию (дизайн и функционал) как тут: http://www.ukarpatah.com.ua/ нужна админка. ( я думаю наиболее просто будет выполнить с помощью вордпресса) убрать поддержку языков. только на 1 ...
Разработка сайта о House Music
Требуется Modx CMS специалист для разработки сайта о House Music.
Дополнительные требования:
facebook API
tweeter API
soundcloud API
google analystics
нужно реализовать возможность проигрывания музыки с любого веб-сайта, например, используя ссылку на трэк.
Детальное описание контента и нужных страниц предоставляется.
Возможен найм нескольких специалистов для разработки разных частей функционала.
Бюджет проекта $1000.
Прошу отправлять письмо с указанием того, с чем из выше перечисленного Вы знакомы или работали, по адресу yaroslav.siachin gmail com
Сообщения в личке могут быть проигнорированы.
Заявки фрилансеров
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