Разработка сайта о House Music

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки171 просмотр

Требуется Modx CMS специалист для разработки сайта о House Music.

Дополнительные требования:

facebook API

tweeter API

soundcloud API

google analystics

нужно реализовать возможность проигрывания музыки с любого веб-сайта, например, используя ссылку на трэк.

Детальное описание контента и нужных страниц предоставляется.

Возможен найм нескольких специалистов для разработки разных частей функционала.

Бюджет проекта $1000.

Прошу отправлять письмо с указанием того, с чем из выше перечисленного Вы знакомы или работали, по адресу yaroslav.siachin gmail com

Сообщения в личке могут быть проигнорированы.

MODX
15 лет назад
ysiachin
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров