Разработка сайта (каталога)

Добрый день!

Необходимо сделать сайт-каталог. ТЗ я пишу, нужна будет консультация по тз и т.д.

Смысл такой: в админке добавляем "что либо" с определенными полями. Пример: каталог фирм

На самом сайте отображается все то, что добавлено в виде краткого описания (нажимая открывается полное описание)

ТЗ сделаю максимально полным!

Меня интересует:

1. на какой цмс вы предлагаете реализовать проект и почему именно эта цмс будет хороша?

2. ваша цена (это основной критерий отбора)

3. сроки выполнения (они не горят, я не подгоняю. пишите реальные сроки)

смотреть буду отзывы, ответы на 1.2.3пункты...

з.ы.: дизайн студии с огромными ценами - прошу проходить мимо, фрилансеры которые пишут: "займусь" "сделаю" и т.д. тоже пожалуйста мимо!

с человеком который займется проектом - буду работать постоянно!

спасибо!