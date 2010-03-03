Разработка сайта (каталога)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка344 просмотра

Добрый день!

Необходимо сделать сайт-каталог. ТЗ я пишу, нужна будет консультация по тз и т.д.

Смысл такой: в админке добавляем "что либо" с определенными полями. Пример: каталог фирм

На самом сайте отображается все то, что добавлено в виде краткого описания (нажимая открывается полное описание)

ТЗ сделаю максимально полным!

Меня интересует:

1. на какой цмс вы предлагаете реализовать проект и почему именно эта цмс будет хороша?

2. ваша цена (это основной критерий отбора)

3. сроки выполнения (они не горят, я не подгоняю. пишите реальные сроки)

смотреть буду отзывы, ответы на 1.2.3пункты...

з.ы.: дизайн студии с огромными ценами - прошу проходить мимо, фрилансеры которые пишут: "займусь" "сделаю" и т.д. тоже пожалуйста мимо!

с человеком который займется проектом - буду работать постоянно!

спасибо!

15 лет назад
medicinalife
39 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Выбранный исполнитель

ZSania
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад
$300
20 дней

Заявки фрилансеров

ZSania
37 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
15 лет назад

  • Похожие заказы

  • Создание сайта под ключ

    $99

    Нужен программист для создания сайта под ключ. Требования: Программист знающий JOOMLA как "отче наш". ТЗ: Нужно сделать сайт на движке Joomla.Тематика – кафе "восточного стиля".Нужно будет сделать ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт под ключ!

    Добрый день! Мне нужно создать сайт так ка старый очень сильно устарел. Красивый дизайн, удобный функционал и удобная админка. Дизайн нужен эксклюзивный. Шаблоны не предлогать. Есть тз непосредственно отправлю исполнителю проекта. ...

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка сайта о House Music

    $1000

    Требуется Modx CMS специалист для разработки сайта о House Music. Дополнительные требования: facebook API tweeter API soundcloud API google analystics нужно реализовать возможность проигрывания музыки с любого ...

    MODX
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Надо сделать сайт

    В общем мне нужно сделать сайт копию (дизайн и функционал) как тут: http://www.ukarpatah.com.ua/ нужна админка. ( я думаю наиболее просто будет выполнить с помощью вордпресса) убрать поддержку языков. только на 1 ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сервис поздравлений

    Необходима разработка проекта под ключ. Интересует аппаратная программная часть (серверное ПО) и интерфейс для пользователя.

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад