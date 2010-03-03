Создание сайта под ключ

$99
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок294 просмотра

Нужен программист для создания сайта под ключ.

Требования: Программист знающий JOOMLA как "отче наш".

ТЗ: Нужно сделать сайт на движке Joomla.Тематика – кафе "восточного стиля".Нужно будет сделать шаблон на тематику восточного кафе либо найти в интернете. Должно выглядить на подобии www.mabruk.ru/ . Нужен программист ЗНАЮЩИЙй свое дело! Сроки создания сайта – 3 дня , максимум 4.

Контакты: icq 4 пять 3 два 8 0 семь 8 3

e-mail [email protected]

Портфолио выкладывать здесь.

Joomla
15 лет назад
sozdaniesaitoff
Веб 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Разработка сайта о House Music

    $1000

    Требуется Modx CMS специалист для разработки сайта о House Music. Дополнительные требования: facebook API tweeter API soundcloud API google analystics нужно реализовать возможность проигрывания музыки с любого ...

    MODX
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Надо сделать сайт

    В общем мне нужно сделать сайт копию (дизайн и функционал) как тут: http://www.ukarpatah.com.ua/ нужна админка. ( я думаю наиболее просто будет выполнить с помощью вордпресса) убрать поддержку языков. только на 1 ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сервис поздравлений

    Необходима разработка проекта под ключ. Интересует аппаратная программная часть (серверное ПО) и интерфейс для пользователя.

    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сервис викторин

    $800

    Добрый день уважаемые фрилансеры Требуется разработать скрипт викторин. Примерное ТЗ во вложении. Нужно будет обсудить несколько моментов относительно начисления баллов. Скрипт партнерской программы можно взять отсюда http://docs.google.com/Doc?docid=0AdH_6q3ggTf4ZGpxbmM2Yl8xYzM1ZjV3Z2Y&amp;hl=ru и переделать ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад