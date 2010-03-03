Требуется полное изменение функционала и дизайна сайта www.krockus.ru Установка удобной КМС.
Создание сайта под ключ
Нужен программист для создания сайта под ключ.
Требования: Программист знающий JOOMLA как "отче наш".
ТЗ: Нужно сделать сайт на движке Joomla.Тематика – кафе "восточного стиля".Нужно будет сделать шаблон на тематику восточного кафе либо найти в интернете. Должно выглядить на подобии www.mabruk.ru/ . Нужен программист ЗНАЮЩИЙй свое дело! Сроки создания сайта – 3 дня , максимум 4.
Контакты: icq 4 пять 3 два 8 0 семь 8 3
e-mail [email protected]
Портфолио выкладывать здесь.
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