Создание сайта под ключ

Нужен программист для создания сайта под ключ.

Требования: Программист знающий JOOMLA как "отче наш".

ТЗ: Нужно сделать сайт на движке Joomla.Тематика – кафе "восточного стиля".Нужно будет сделать шаблон на тематику восточного кафе либо найти в интернете. Должно выглядить на подобии www.mabruk.ru/ . Нужен программист ЗНАЮЩИЙй свое дело! Сроки создания сайта – 3 дня , максимум 4.

Контакты: icq 4 пять 3 два 8 0 семь 8 3

e-mail [email protected]

Портфолио выкладывать здесь.