Сайт под ключ!

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Закрыт32 заявки363 просмотра

Добрый день!

Мне нужно создать сайт так ка старый очень сильно устарел.

Красивый дизайн, удобный функционал и удобная админка.

Дизайн нужен эксклюзивный. Шаблоны не предлогать.

Есть тз непосредственно отправлю исполнителю проекта.

Без этого предложения рассматривать не буду:

1. ЦМС?

2. Сроки?

3. Стоимость?

Предоплата после утверждения дизайна.

15 лет назад
newcoops
Максим 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
12 отзывов(-2)

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