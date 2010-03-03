Нужен городской портал!

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок120 просмотров

Есть примеры, и т. п.

нужен аналог только проработан лучше, готов оплатить разработку ТЗ.

жду предложений и комментариев, буду признателен!

15 лет назад
masterroof_info
Владимир 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Интернет-магазин по продаже настольных игр

    $500

    Здравствуйте, Необходимо создать интернет магазин по продаже настольных игр под ключ. Задание для одного или нескольких специалистов. Необходимые работы: 1. Создание дизайна ...

    Webasyst
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка сайта (каталога)

    Добрый день! Необходимо сделать сайт-каталог. ТЗ я пишу, нужна будет консультация по тз и т.д. Смысл такой: в админке добавляем "что либо" с определенными полями. Пример: каталог фирм На самом сайте отображается ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание сайта под ключ

    $99

    Нужен программист для создания сайта под ключ. Требования: Программист знающий JOOMLA как "отче наш". ТЗ: Нужно сделать сайт на движке Joomla.Тематика – кафе "восточного стиля".Нужно будет сделать ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сайт под ключ!

    Добрый день! Мне нужно создать сайт так ка старый очень сильно устарел. Красивый дизайн, удобный функционал и удобная админка. Дизайн нужен эксклюзивный. Шаблоны не предлогать. Есть тз непосредственно отправлю исполнителю проекта. ...

    Сайты «под ключ»32 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разработка сайта о House Music

    $1000

    Требуется Modx CMS специалист для разработки сайта о House Music. Дополнительные требования: facebook API tweeter API soundcloud API google analystics нужно реализовать возможность проигрывания музыки с любого ...

    MODX
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад