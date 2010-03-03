Сделать аналог сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт10 заявок178 просмотров

Добрый день!

Необходимо сделать аналогичный сайт: _http://kvartirakrasivo.ru/

Просьба оставлять предложения отдельно по программированию и отдельно за дизайн

Предложения без стоимости рассматриваться не будут.

Просьба писать свои цены в проекте (в личку и аську не писать)

15 лет назад
okovalev
Олег 
44 года
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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