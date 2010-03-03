Нужна новостная система по обмену трафиком посредством тизеров, вроде Readme.ru или Redtram.ru Постараюсь коротко описать. - Редактор блока тизеров с выбором размера картинки, количеством тизеров, расположения (вертикальное и горизонтальное) размера и ...
Сделать аналог сайта
Добрый день!
Необходимо сделать аналогичный сайт: _http://kvartirakrasivo.ru/
Просьба оставлять предложения отдельно по программированию и отдельно за дизайн
Предложения без стоимости рассматриваться не будут.
Просьба писать свои цены в проекте (в личку и аську не писать)
Заявки фрилансеров
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