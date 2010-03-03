Создание интернет магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт15 заявок306 просмотров

Создать один движок, и пять разных дизайнов. Дизайны максимально приближены к оригинальным сайтам.

http://www.tamrac.com/

http://www.hoyafilter.com/

http://www.mircopro.com/en/index.asp

http://www.metz.de/

http://www.tokinalens.com/

ТехЗадание движка во вложенном файле

15 лет назад
Peno4ka
Лена 
41 год
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров