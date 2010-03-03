По центру флешовый мешок сденьгами нарисовать и тексты с условиями покупки в верхней части шапку вот с этого сайта и ссылку на него http://www.pricegrabber.com/ шапку где мужики руки к небу тянет если ...
Создание интернет магазина
Создать один движок, и пять разных дизайнов. Дизайны максимально приближены к оригинальным сайтам.
http://www.mircopro.com/en/index.asp
ТехЗадание движка во вложенном файле
Заявки фрилансеров
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