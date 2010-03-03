Новостная система вроде Readme.ru

Нужна новостная система по обмену трафиком посредством тизеров, вроде Readme.ru или Redtram.ru

Постараюсь коротко описать.

- Редактор блока тизеров с выбором размера картинки, количеством тизеров, расположения (вертикальное и горизонтальное) размера и цвета шрифта;

- Статистика показов и кликов своих тизеров на чужих сайтах и чужих тизеров на своем сайте;

- При обмене трафиком сайт системы служит как буфер, т.е. человек кликнул по тизеру, попал на сайт новостной системы, затем перешел на страницу с новостью.

Жду ваших предложений.