Нужен сайт-визитка

Отличный заказчик!!!! И отличный человек... Если бы с каждым было так приятно и легко работать. Ставит конкретные цели, излагает мысль четко и просто для понимания. Постоянно находится на связи, всегда прислушивается к мнению исполнителя! Остались только ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ эмоции после сотрудничества....