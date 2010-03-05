Сделать сайт - обмен WebMoney

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт3 заявки212 просмотров

Здравствуйте!

Цель - создать сайт обменник WebMoney.

Исполнитель должен быть с Украины.

Писать только в личку.

15 лет назад
vinweb
Андрей 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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