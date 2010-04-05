Для мужского журнала http://www.terraman.net на WordPress нужно разработать дополнительные разделы! Хочу добавить новые разделы в http://www.terraman.net/ да вот пока не определился. Думаю над фотогалереей или может видео раздел (вставлять только код с ...
Сайт филиала фирмы
Внешний вид сайта должен повторять http://www.embmfg.com/ с некоторыми оговорками (размещение блоков на главной странице, например).
Сайт должен быть мультиязычным.
Сайт представляет из себя каталог предлагаемого фирмой оборудования. На создаваемом сайте будут пока не все разделы из оригинала. Будет главная страница и раздел со всеми подменю http://www.embmfg.com/Forestry/. Должно быть предусмотрено, чтобы в будущем была возможность добавить и другие разделы (Backhoes и тд).
Для категорий оборудования, серий и конкреных моделей должна быть возможность разместить видео, галерею, документацию (http://www.embmfg.com/Forestry/Chippers/ окно справа). Для разных категорий, серий и устройств эти файлы могут быть разными.
Должны быть модули логина и контактной формы.
Должно быть предусмотрено место для баннера выше хидера. Баннеры не будут такими гигантскими, как на оригинале. В случае, если баннер не размещен, этот блок должен пропадать (если это возможно).
CMS Joomla.
Если что-то непонятно, готов ответить на вопросы.
Жду предложений с ценами и сроками выполнения.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт15 лет назад
Ищу исполнителя на небольшой проект - создание и продвижение небольшого сайта визитки. Задача выполняется в два этапа: 1. Создание и оптимизация сайта 2. Продвижение сайта Пока речь идет о первой ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
Требуется создать аналог радио зайцева нет ( radio.zaycev.net ), с таким же примерно функционалом и чтобы можно было прямой эфир проводить. ТЗ - прямое вещание выбор качества 32 - 96 ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Необходимо создать сайт-визитку, тематика сайта будет "Создание сайтов". Срок создания любой. Бюджет небольшой, но рассмотрю все предложения.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
Здравствуйте! Нужен сайт из 5 страниц + форма обратной связи.Шапка флеш.Сайт должен быть с системой управление информацией. Сайт заполнять сам буду. От Вас в первую очередь нужно показать флеш шапку и систему ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходим сайт-аналог Rapidscatch по функционалу. Единственно отличие - дизайн.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо сделать клон сайта http://aviabilety.ru/.Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен сайт каталог клубов, артистов, ресторанов. Разные типы регистраций, системы оплаты. Дизайн есть. пишите примерную стоимость, сроки и ОБЯЗАТЕЛЬНО на чем будет написан сайт. Оплата строго по факту.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать аналогичный сайт: _http://kvartirakrasivo.ru/ Просьба оставлять предложения отдельно по программированию и отдельно за дизайн Предложения без стоимости рассматриваться не будут. ...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужна новостная система по обмену трафиком посредством тизеров, вроде Readme.ru или Redtram.ru Постараюсь коротко описать. - Редактор блока тизеров с выбором размера картинки, количеством тизеров, расположения (вертикальное и горизонтальное) размера и ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт15 лет назад