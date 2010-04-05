Сайт филиала фирмы

Внешний вид сайта должен повторять http://www.embmfg.com/ с некоторыми оговорками (размещение блоков на главной странице, например).

Сайт должен быть мультиязычным.

Сайт представляет из себя каталог предлагаемого фирмой оборудования. На создаваемом сайте будут пока не все разделы из оригинала. Будет главная страница и раздел со всеми подменю http://www.embmfg.com/Forestry/. Должно быть предусмотрено, чтобы в будущем была возможность добавить и другие разделы (Backhoes и тд).

Для категорий оборудования, серий и конкреных моделей должна быть возможность разместить видео, галерею, документацию (http://www.embmfg.com/Forestry/Chippers/ окно справа). Для разных категорий, серий и устройств эти файлы могут быть разными.

Должны быть модули логина и контактной формы.

Должно быть предусмотрено место для баннера выше хидера. Баннеры не будут такими гигантскими, как на оригинале. В случае, если баннер не размещен, этот блок должен пропадать (если это возможно).

CMS Joomla.

Если что-то непонятно, готов ответить на вопросы.

Жду предложений с ценами и сроками выполнения.