Сайт филиала фирмы

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен9 заявок226 просмотров

Внешний вид сайта должен повторять http://www.embmfg.com/ с некоторыми оговорками (размещение блоков на главной странице, например).

Сайт должен быть мультиязычным.

Сайт представляет из себя каталог предлагаемого фирмой оборудования. На создаваемом сайте будут пока не все разделы из оригинала. Будет главная страница и раздел со всеми подменю http://www.embmfg.com/Forestry/. Должно быть предусмотрено, чтобы в будущем была возможность добавить и другие разделы (Backhoes и тд).

Для категорий оборудования, серий и конкреных моделей должна быть возможность разместить видео, галерею, документацию (http://www.embmfg.com/Forestry/Chippers/ окно справа). Для разных категорий, серий и устройств эти файлы могут быть разными.

Должны быть модули логина и контактной формы.

Должно быть предусмотрено место для баннера выше хидера. Баннеры не будут такими гигантскими, как на оригинале. В случае, если баннер не размещен, этот блок должен пропадать (если это возможно).

CMS Joomla.

Если что-то непонятно, готов ответить на вопросы.

Жду предложений с ценами и сроками выполнения.

Joomla
15 лет назад
dimkinoid
Дмитрий 
47 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

jprojects
Павел 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов
15 лет назад
$400
8 дней
Не без шероховатостей, но в результате работа выполнена. С предыдущим проектом по wordpress процесс работы более четким был.

Заявки фрилансеров

jprojects
Павел 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
11 отзывов
15 лет назад

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