Онлайн радио под ключ

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок246 просмотров

Требуется создать аналог радио зайцева нет ( radio.zaycev.net ), с таким же примерно функционалом и чтобы можно было прямой эфир проводить.

ТЗ -

прямое вещание

выбор качества 32 - 96 - 128 - 256кб .. в 2х форматах

список программ

DJеи

sms чат

прикрутить двиг лайвСтрит и с него вывести - новости , блоги

Счетчик слушателей

+ Возможно еще что-то добавлю.

15 лет назад
Boroda021
Кирилл 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Новые разделы в Мужской журнал на WordPress

    Для мужского журнала http://www.terraman.net на WordPress нужно разработать дополнительные разделы! Хочу добавить новые разделы в http://www.terraman.net/ да вот пока не определился. Думаю над фотогалереей или может видео раздел (вставлять только код с ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Срочно нужно создать сайт

    Ищу исполнителя на небольшой проект - создание и продвижение небольшого сайта визитки. Задача выполняется в два этапа: 1. Создание и оптимизация сайта 2. Продвижение сайта Пока речь идет о первой ...

    CSSHTML
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужен сайт-визитка

    $100

    Необходимо создать сайт-визитку, тематика сайта будет "Создание сайтов". Срок создания любой. Бюджет небольшой, но рассмотрю все предложения.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Сайт с флеш шапкой и системой управления

    Здравствуйте! Нужен сайт из 5 страниц + форма обратной связи.Шапка флеш.Сайт должен быть с системой управление информацией. Сайт заполнять сам буду. От Вас в первую очередь нужно показать флеш шапку и систему ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен сайт-каталог

    Нужен сайт каталог клубов, артистов, ресторанов. Разные типы регистраций, системы оплаты. Дизайн есть. пишите примерную стоимость, сроки и ОБЯЗАТЕЛЬНО на чем будет написан сайт. Оплата строго по факту.

    Сайты «под ключ»3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Сделать аналог сайта

    Добрый день! Необходимо сделать аналогичный сайт: _http://kvartirakrasivo.ru/ Просьба оставлять предложения отдельно по программированию и отдельно за дизайн Предложения без стоимости рассматриваться не будут. ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Новостная система вроде Readme.ru

    Нужна новостная система по обмену трафиком посредством тизеров, вроде Readme.ru или Redtram.ru Постараюсь коротко описать. - Редактор блока тизеров с выбором размера картинки, количеством тизеров, расположения (вертикальное и горизонтальное) размера и ...

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Создание интернет магазина

    Создать один движок, и пять разных дизайнов. Дизайны максимально приближены к оригинальным сайтам. http://www.tamrac.com/ http://www.hoyafilter.com/ http://www.mircopro.com/en/index.asp http://www.metz.de/ http://www.tokinalens.com/ ТехЗадание движка во вложенном файле

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    15 лет назад