Для мужского журнала http://www.terraman.net на WordPress нужно разработать дополнительные разделы! Хочу добавить новые разделы в http://www.terraman.net/ да вот пока не определился. Думаю над фотогалереей или может видео раздел (вставлять только код с ...
Обмен электронных валют
Ищется ГОТОВОЕ или ЧАСТИЧНО готовое решение в области "Обмен электронных валют"
Все, кто просто напишут "ВОЗЬМУСЬ ЗА РАБОТУ" - пойдут лесом.
Пишите ваши работки, что есть, чего стоило бы дописать.
Что нам надо:
1) Мы ищем решение, которое можно было доработать.
Нужно, чтобы:
- движок был функциональным
- код - читабельным (желательно документированный)
- разделение логики и представления
- ООП
Если ВАМ интересно продать ваши наработки: пишите как можно более подробно.
Приветствуется наличие ТЗ.
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