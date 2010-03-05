Ищется ГОТОВОЕ или ЧАСТИЧНО готовое решение в области "Обмен электронных валют"

Все, кто просто напишут "ВОЗЬМУСЬ ЗА РАБОТУ" - пойдут лесом.

Пишите ваши работки, что есть, чего стоило бы дописать.

Что нам надо:

1) Мы ищем решение, которое можно было доработать.

Нужно, чтобы:

- движок был функциональным

- код - читабельным (желательно документированный)

- разделение логики и представления

- ООП

Если ВАМ интересно продать ваши наработки: пишите как можно более подробно.

Приветствуется наличие ТЗ.