Обмен электронных валют

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт4 заявки250 просмотров

Ищется ГОТОВОЕ или ЧАСТИЧНО готовое решение в области "Обмен электронных валют"

Все, кто просто напишут "ВОЗЬМУСЬ ЗА РАБОТУ" - пойдут лесом.

Пишите ваши работки, что есть, чего стоило бы дописать.

Что нам надо:

1) Мы ищем решение, которое можно было доработать.

Нужно, чтобы:

- движок был функциональным

- код - читабельным (желательно документированный)

- разделение логики и представления

- ООП

Если ВАМ интересно продать ваши наработки: пишите как можно более подробно.

Приветствуется наличие ТЗ.

15 лет назад
horal
42 года
20 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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