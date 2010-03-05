Для мужского журнала http://www.terraman.net на WordPress нужно разработать дополнительные разделы! Хочу добавить новые разделы в http://www.terraman.net/ да вот пока не определился. Думаю над фотогалереей или может видео раздел (вставлять только код с ...
Интернет магазин
Добрый день!
Мне нужно сделать сайт интрнет магазин.
Могу объяснить что должно примерно быть а вы творите чудеса...
Значит нужен сайт + интернет магазин (где будет изложено: о компании, текст для оптимизации, контакты, пантеры , статьи и т.д.
Интернет магазин (собственно торговая площадка, каталог – с графическими изображениями по возможности наименование каталога около 1500, окно оформления заказа итд )
Индивидуальный дизайн
Флеш страница (главная) с логотипом и выбором перехода НА САЙТ или В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН
ФЛЕШ ЗАСТАВКА НА ПОЛ СТРАНИЦЫ в интернет магазине главная
главная страница сайта анимация
ЦМС можно использовать любую, желательно Джумлу
Оплата поэтапная:
1. после Дизайна 30%
2. Верстка и посадка на двиг 30%
3. Перенос на мой хост полный расчет.
Без сроков и стоимости предложения не рассматриваю. Так что не тратте мое и свое время.
Предпочтения отдаю людям с хорошей репутацией и отзывами.
Заявки фрилансеров
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