Добрый день!

Мне нужно сделать сайт интрнет магазин.

Могу объяснить что должно примерно быть а вы творите чудеса...

Значит нужен сайт + интернет магазин (где будет изложено: о компании, текст для оптимизации, контакты, пантеры , статьи и т.д.

Интернет магазин (собственно торговая площадка, каталог – с графическими изображениями по возможности наименование каталога около 1500, окно оформления заказа итд )

Индивидуальный дизайн

Флеш страница (главная) с логотипом и выбором перехода НА САЙТ или В ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН

ФЛЕШ ЗАСТАВКА НА ПОЛ СТРАНИЦЫ в интернет магазине главная

главная страница сайта анимация

ЦМС можно использовать любую, желательно Джумлу

Оплата поэтапная:

1. после Дизайна 30%

2. Верстка и посадка на двиг 30%

3. Перенос на мой хост полный расчет.

Без сроков и стоимости предложения не рассматриваю. Так что не тратте мое и свое время.

Предпочтения отдаю людям с хорошей репутацией и отзывами.