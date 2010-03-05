Создать сайт визитку

Нужно придумать и реализовать яркий и в тоже время строгий сайт-визитку для телекоммуникационной компании. владельцы компании ярые поклонники техники от яблочной компании сайт apple.com им очень нравится. Бюджет не большой. из заготовок есть только лого компании в psd. тексты тоже нужно придумать и предоставить для наполнения сайта. Жду ваших предложений.

Желательно наличие в портфолио сайта схожей тематики.